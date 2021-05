ufficiale Olbia, si riparte da Canzi: il mister rinnova per un'altra stagione

L'atteso annuncio è arrivato: Massimiliano Canzi sarà il tecnico dell'Olbia anche per la prossima stagione.

Questa la nota della società sarda:

"La Società è lieta di annunciare che Max Canzi sarà l'allenatore dell'Olbia anche per la stagione sportiva 2021/2022, la sesta consecutiva per il club nel campionato di Serie C.

Il tecnico milanese, arrivato a Olbia la scorsa estate, alla guida dei bianchi ha centrato il record di punti del club (47) nella categoria.

A Canzi va il più caloroso in bocca al lupo per una felice prosecuzione del lavoro e l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni".