ufficiale Pergolettese, Stefano Lucchini nuovo allenatore. Lo scorso anno era al Brescia

L’U.S. PERGOLETTESE 1932 comunica ufficialmente, di aver affidato la panchina della prima squadra, per la stagione sportiva 2021/22, al sig. STEFANO LUCCHINI. Nato a Codogno il 02/10/1980, nella scorsa stagione e’ stato l’allenatore in seconda di Luigi Del Neri sulla panchina del Brescia in serie B, dopo essere stato sulla panchina delle formazioni Under 16 e Primavera della Cremonese. La sua lunga e prestigiosa carriera da calciatore, lo ha visto indossare le maglie di Cremonese (B,C1),Ternana (, Empoli (A), Sampdoria (A), Atalanta (A), Cesena ( e Cremonese (C,B).

Il neo mister gialloblu’ sara’ affiancato dai confermati, FIORENZO MARIO ALBERTINI come allenatore in seconda, MARVIN VIGANI preparatore atletico, GIANNI PIACENTINI preparatore dei portieri,