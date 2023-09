ufficiale Pontedera, Maiello e Uva promossi in prima squadra dalla Primavera

Stasera scenderà in campo contro il Cesena in occasione della 3ª giornata del Girone B di Serie C (appuntamento al "Mannucci" alle ore 20.45), ma proprio poco fa il Pontedera ha annunciato un "doppio arrivo" in granata... o meglio, una "doppia promozione". La società, come infatti si legge su un comunicato ufficiale, "è lieta di annunciare la promozione in Prima squadra, dalla Primavera Granata, dei calciatori Filippo Maiello e Leonardo Uva", il primo giovanissimo classe 2006, il secondo classe 2004.

Come da nota, "Maiello, laterale di centrocampo, è reduce da una stagione con gli Under 17 Nazionali. Arriva, invece, dal Città di Anagni (Eccellenza laziale) l'esterno offensivo Uva. Entrambi hanno effettuato la preparazione estiva agli ordini di Mister Canzi.

Con la promozione di Maiello e Uva prosegue il progetto della società Granata volto a creare una sinergia sempre più stretta con il proprio Settore Giovanile al fine di "crescere in casa" la squadra del futuro".