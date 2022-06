ufficiale Primi movimenti in casa Virtus Francavilla. Arriva Avella tra i pali

vedi letture

Primi movimenti in casa Virtus Francavilla, con il club che si assicura il rinforzo tra i pali: è stato infatti tesserato Michele Avella, che saluta così l'Ancona Matelica.

Ecco il comunicato:

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo a partire dal 1 luglio, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Avella, proveniente dall’Ancona-Matelica. Il giovane portiere campano, classe 2000, cresciuto nei settori giovanili di Casertana ed Avellino, nella stagione 2020-2021 ha disputato il suo primo campionato in serie C con i falchetti dopo le esperienze in serie D con Acr Messina e Matelica. Nella scorsa stagione ha militato tra le fila dell’Ancona Matelica disputando 29 partite in stagione. In totale, tra i professionisti, ha disputato 58 partite. Il calciatore sarà a disposizione di mister Calabro per il pre-raduno alla Nuovarredo Arena.

Contestualmente si comunica che è stato raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo definitivo a partire dal 1 luglio, del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mario Prezioso all’Ancona-Matelica. La società ringrazia Mario per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nelle 29 partite in biancazzurro, augurandogli un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".