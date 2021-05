ufficiale Pro Patria, Gatti saluti e vola in Serie B: lo aspetta il Frosinone

Con una nota ufficiale, la Pro Patria "comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Gatti.

Il difensore, classe 1998, lascia la Pro Patria dopo una splendida Stagione.

Il Club bianco-blu, ringraziandolo per la professionalità dimostrata nell'annata appena trascorsa a Busto Arsizio, augura a Gatti le migliori fortune per il proseguo della carriera calcistica".

Questo il saluto del giocatore al popolo e alla società bustocca: "Sono arrivato a Busto Arsizio come un ragazzo giovane, alla sua prima esperienza nei professionisti e con tanta voglia di migliorare unita alla gratitudine verso la Pro Patria per l'opportunità concessa. Vado via da Busto da UOMO, con un bagaglio pieno di esperienze. Posso solo che dire GRAZIE a tutta la Pro Patria, alla Società, ai componenti dello Staff, ad ogni mio singolo compagno e a chi lavora dietro le quinte che non ci ha mai fatto mancare nulla.

Non posso dimenticarmi di voi, tifosi bianco-blu, sempre presenti, anche con gli stadi chiusi. Il vostro calore e la vostra passione mi hanno emozionato. Il tempo è volato, ma vi porterò tutti nel mio cuore!".