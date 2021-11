ufficiale Pro Patria, il consorzio SGAI acquista il club. Citarella nuovo presidente

vedi letture

Serie C

Oggi alle 13:19 Serie C

Il consorzio SGAI acquisisce l’Aurora Pro Patria 1919.

Perfezionato il passaggio delle quote di maggioranza della Società al Consorzio Sgai.

Patrizia Testa, ex presidente della squadra, affiancherà la nuova proprietà nel periodo di inserimento e rimarrà nella veste di Presidente Onorario.

Aurora Pro Patria 1919 comunica il perfezionamento del passaggio delle quote di maggioranza della Società al Consorzio Sgai. É un’azienda italiana che offre soluzioni tecnologiche green nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni ed è fra le prime 10 aziende Italiane che opera nel settore Ecobonus e Sismabonus.

L’acquisizione dell’Aurora Pro Patria rappresenta per l’azienda un’importante occasione di sviluppo e di crescita sul territorio nazionale. Il nuovo presidente Domenico Citarella afferma che: “Continueremo a gestire la società in continuità con il grande lavoro della Signora Testa, portando nuova linfa alla Squadra e alla comunità”.

Il Club precisa inoltre che Patrizia Testa, ex presidente della squadra, affiancherà la nuova proprietà nel periodo di inserimento e rimarrà nella veste di Presidente Onorario.

La prossima settimana si terrà una conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà rappresentata dal neo Presidente bianco-blu Domenico Citarella.