ufficiale Pro Vercelli, dopo l'eliminazione ai play off arriva l'addio con Modesto

La Pro Vercelli, dopo l'eliminazione dai play off, con una nota sul proprio sito ufficiale ha salutato il tecnico Francesco Modesto per quanto fatto in questa stagione augurandogli il meglio per il futuro:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 ringrazia Mister Francesco Modesto per l'impegno, la serietà e la professionalità dimostrata durante tutta la stagione 2020/21, augurandogli il meglio dal punto di vista personale e professionale per il suo futuro. Buona fortuna Mister e grazie di tutto!".