ufficiale Recanatese, confermato Giovanni Pagliari in panchina per la prossima stagione

La Recanatese è già al lavoro per la prossima stagione. È stato subito raggiunto l’accordo per la Serie C con colui che è stato il trascinatore dei giallorossi in questa favola. Giovanni Pagliari, a te va tutta la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine e siamo felici di averti con noi per il 2022/23. Pensiamo già ai prossimi traguardi ed è più facile farlo con chi, come noi, ci mette sempre il cuore.