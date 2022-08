ufficiale Reggiana, colpo Nardi a centrocampo. Arriva in prestito con diritto dalla Cremonese

vedi letture

La AC Reggiana annuncia il tesseramento di Filippo Nardi, centrocampista che proviene in prestito con diritto di riscatto dall’ US Cremonese.

Trevigiano classe 1998, Nardi ha collezionato 28 presenze nel campionato di Serie D da giovanissimo con la maglia del Montebelluna, prima di approdare al Novara, squadra nella quale ha militato per 4 stagioni disputando circa 40 gare in Serie B e oltre 20 gare in Serie C. Successivamente è stato acquistato dall’ US Cremonese, con cui ha giocato 21 partite nel campionato cadetto. Nella sessione di mercato di gennaio 2021 è stato ceduto in prestito al Como Calcio; con i lariani ha collezionato altre 13 presenze in Serie B.

Oggi Nardi ha formalizzato il trasferimento in granata nella sede di via Brigata Reggio e ha svolto le visite mediche presso il Poliambulatorio Centro Palmer. Da domani sarà a disposizione di mister Diana e del suo staff, e comincerà la sua avventura a Reggio Emilia insieme ai nuovi compagni.

«E’ una grande emozione essere qui, sono molto felice – afferma il nuovo centrocampista granata – Mi hanno parlato tutti bene di questa società, sia delle strutture che dello stadio che dei giocatori. Siamo pronti a fare un ottimo campionato e a dare tutto per questa maglia».