ufficiale Renate, arriva la svolta in panchina: esonerato l'allenatore Pavanel

Svolta in casa Renate dove si è deciso per l'esonero dell'allenatore: "A.C. Renate Srl, in data odierna comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Massimo Pavanel. Al Mister va un sentito ringraziamento per la professionalità e l'impegno dimostrati quotidianamente in questi mesi alla guida dei nerazzurri. Contestualmente, si informa che anche il Prof. Daniele Riganti è stato destituito dal ruolo di preparatore atletico. Ad entrambi vanno i migliori auguri per un futuro personale e professionale ricco di soddisfazioni e successi", si legge nella nota del club.

Ieri Pavanel aveva commentato così il ko subito contro l'Albinoleffe: "Faccio molta fatica - aveva detto il tecnico della formazione nerazzurra che in classifica occupa la quattordicesima piazza a pari merito con la Pergolettese a cinque punti di vantaggio sulla zona playout - a dare spiegazione ad una prestazione del genere. Al primo episodio che ci gira storto sembra che non abbiamo la compattezza e la forza per venime a capo. In questo momento si deve solo stare zitti e lavorare, ancora più di quanto stiamo facendo ora. Non ci sono alternative".