ufficiale Renate, ribaltone in panchina. Parravicini rassegna le dimissioni

Arriva, dopo la 1^ giornata del campionato, il primo ribaltone in panchina in Serie C: Francesco Parravicini ha infatti rassegnato le proprie dimissioni dal Renate.

Esordio non felice per l'ex Pro Sesto, che dopo aver subito un pesante passivo in Coppa Italia (3-1 contro il Seregno), ha peggiorato lo score al via ufficiale della stagione, cadendo 3-0 con il Padova.

Ecco la nota del club:

"La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna informa che mister Francesco Parravicini ha rassegnato le proprie inderogabili dimissioni da capo allenatore delle pantere. Il club nerazzurro, dopo un vertice interno, ha deciso di accettare la decisione del tecnico, che desidera ringraziare per l’impegno profuso ed il lavoro svolto durante questo primo scorcio di stagione. A.C. Renate vuole inoltre augurare a mister Parravicini le migliori fortune per il prosieguo di carriera".