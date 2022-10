ufficiale San Donato Tavarnelle, tesserato il portiere classe 2000 Matteo Rossi

Il San Donato Tavarnelle comunica di aver tesserato il portiere Matteo Rossi, classe 2000. Il giocatore è cresciuto nella fila del Carpi, Reggio Audace, Lentigione ed Albinoleffe, giocando in serie D e in Lega Pro. E' già a disposizione per l'odierna partita di coppa Italia contro la Viterbese