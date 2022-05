ufficiale Si chiude l'avventura di De Paola al Lecco: risolto consensualmente il contratto

Finisce l'avventura di Luciano De Paola al Lecco: il tecnico, infatti, ha quest'oggi risolto consensualmente il contratto che lo legava al club.

Questo il comunicato:

"Calcio Lecco 1912 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Luciano De Paola. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver raggiunto i playoff (il secondo anno consecutivo), nonché per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questa stagione in bluceleste".