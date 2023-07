ufficiale Taranto, colpo in casa Inter: arriva l'esterno destro Dervishi: contratto biennale

Dopo aver giocato le ultime due stagioni con la maglia dell'Inter Primavera per il giovane esterno destro Dervishi è arrivata l'ora di sbarcare fra i professionisti. Il calciatore italo-albanese ha infatti salutato il club nerazzurro per approdare in Serie C e vestire la maglia del Taranto. Questa la nota del club pugliese:

"La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Kristian Dervishi sino al 30/06/2025.

Classe 2003, Dervishi è un esterno cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Con i neroazzurri ha disputato le ultime due stagioni in Primavera 1 e si è laureato Campione d’Italia nel 2022.

A Kristian il più caloroso benvenuto in rossoblù".