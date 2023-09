ufficiale LFA Reggio Calabria, altri due innesti: ecco Bontempi e Dervishi

Continua la campagna di rafforzamento de La Fenice Amaranto Reggio Calabria (società nata sulle ceneri della Reggina dopo il fallimento). Il club calabrese ha infatti annunciato gli arrivi di due giovani classe 2003 come Kristian Dervishi in difesa e Marco Bontempi a centrocampo. Queste le note ufficiali:

"LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Marco Bontempi che si lega al club con un contratto annuale.

Originario di Roma, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona. Marco trova l’accordo con la Sampdoria dove realizza 6 reti in 27 presenze con la formazione “Primavera 1”. Nella stagione 22/23 firma con l’Arzignano per poi trasferirsi alla Fiorenzuola in Lega Pro

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Kristian Dervishi che si lega al club con un contratto biennale.

Nato a Melzo il 25 maggio 2003, è cresciuto nelle giovanili della Giana e nella stagione 2018/19 si trasferisce nel settore giovanile dell’Atalanta dove viene aggregato alla formazione Under17. Nella stagione 2019/20 firma con l’Inter dove viene inserito nella rosa Under18. Successivamente torna all’Atalanta e nella stagione 2021/22, torna nuovamente all’Inter dove viene aggregato nella formazione Under19".