ufficiale Torres, Samuele Pinna saluta e scende in Serie D: passa all'Atletico Uri

Serie C

Oggi alle 20:19 Serie C

Samuele Pinna lascia la Torres ma non la Sardegna firmando con l'Atletico Uri protagonista in Serie D. Il centrocampista, classe 2001, ha già esordito con la nuova maglia nella vittoria per 3-0 sulla Paganese.