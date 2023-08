ufficiale Trento, è addio con Saporetti: ha risolto il contratto coi gialloblù

Il futuro dell'esterno offensivo Saporetti non sarà al Trento. Tornato nel club dopo il prestito semestrale al Renate, dove ha collezionato 16 presenze con una rete, il calciatore ha infatti trovato l'accordo per risolvere il contratto con gli altoatesini. Questa la nota del club:

"L’A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver raggiunto, in data odierna, l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Simone Saporetti. Approdato a Trento nell’estate 2022, prima di passare in prestito nel gennaio 2023 al Renate, l’attaccante classe 1998 ha totalizzato 19 presenze e messo a segno 5 reti con la maglia Gialloblù. La Società augura a Simone le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera sportiva".