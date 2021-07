ufficiale Triestina, in panchina arriva Bucchi: sottoscritto un contratto biennale

Come anticipato in mattinata, è Cristian Bucchi il nuovo tecnico della Triestina: ad annunciarlo, il club alabardato, che ha precisa anche che il tecnico ha firmato un contratto biennale. Il nuovo mister della prima squadra insieme al suo staff saranno presentati in una conferenza stampa che verrà indetta nei prossimi giorni.