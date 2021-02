ufficiale Turris, tesserato l'esterno difensivo Ferretti. Risoluzione con D'Alessandro

Doppia ufficialità in casa Turris. Il club campano sui propri canali social ha annunciato l'arrivo di Johad Ferretti e l'addio di Simone D'Aessandro.

"La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver perfezionato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive, fino al termine della stagione in corso, dell’esterno italo-francese Johad Ferretti, classe 1994. Il calciatore si stava allenando individualmente dopo che aveva risolto l’ultimo rapporto professionale con il Gubbio. In precedenza, per lui trascorsi importanti con le maglie di Benevento, Spal, Matera, Albinoleffe, Cremonese, Teramo ed anche un’esperienza in B con la Ternana.

La S.S. TURRIS CALCIO, al contempo, comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con il difensore Simone D’Alessandro, classe 1999. Nel ringraziarlo per il contributo dato alla squadra nelle ultime due stagioni, la società augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".