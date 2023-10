ufficiale Virtus Entella, nominato il vice di mister Gallo. È Roberto Chiappara

"La Virtus Entella comunica di aver tesserato come vice allenatore Roberto Chiappara, nato a Milano 8 novembre 1973. In bocca al lupo al mister per la nuova avventura da parte di tutta la società": con questa nota ufficiale la Virtus Entella, che questa sera sarà impegnata nell'ostica sfida contro il Perugia (appuntamento alle 20:45 al "Curi", per l'11ª giornata del campionato di Serie C, Girone B), annuncia il vice di mister Fabio Gallo, subentrato all'esonerato Gennaro Volpe lo scorso 20 settembre con la squadra nei bassifondi della classifica.

Il tecnico in seconda, lo scorso anno in Serie D alla guida della Lupa Frascati (quest'anno divenuta Romana), aveva già collaborato con Gallo nella stagione 2017-2018 allo Spezia in Serie B, seguendolo poi anche nel campionato successivo alla Ternana. Dopo una parentesi da primo in Serie D (al Cynthialbalonga), segue ancora Gallo al Potenza, nel ruolo di vice; ora, quarta esperienza insieme.