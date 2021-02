Un gol ogni 68’ e il contratto in scadenza. Santini scalda Padova e il mercato

Con il gol e l’assist di ieri contro il Legnago Claudio Santini, attaccante del Padova, ha portato il suo score stagionale a quota sei reti. Un bottino positivo, ma non eccezionale se si considera il ruolo del classe 1992 e le 16 presenze in campionato. Un bottino che però diventa stupefacente se si analizza il minutaggio del giocatore toscano. Le sedici presenze dell’ex Alessandria, infatti, hanno un totale di 409’ minuti sul campo, per una media di circa 25’ a presenza. Ecco allora che i sei gol realizzati finora assumono tutto un altro peso. Numeri alla mano Santini riesce ad andare in gol una volta ogni 68’ un rendimento che, con più gol e più minuti in campo, non ha nessuno dei capocannonieri in Serie C e neppure quelli della serie superiori (CR7 va in gol una volta ogni 95’, Leo Mancuso in B una ogni 110’).

Ecco dunque che il nome di Santini spicca fra tutti gli altri e con un contratto in scadenza nel prossimo giugno tutto può davvero accadere. A gennaio su di lui si erano mosse diverse società: dalla Reggiana in B fino a Arezzo, Carrarese, Cesena, Palermo e SudTirol in Serie C. Al gong del mercato, però, il 7 biancoscudato è rimasto agli ordini di Mandorlini con l’obiettivo di centrare quella promozione in Serie B che manca da troppo tempo. Tutto, ovviamente, in attesa dell’estate quando le cose potrebbero cambiare nuovamente. A Padova o altrove.