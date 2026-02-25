Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Focus TMW

La Top 11 del Girone A di Serie C: Balestrero gol sotto gli occhi di Guardiola

La Top 11 del Girone A di Serie C: Balestrero gol sotto gli occhi di Guardiola
Davide Balestrero
© foto di Simone Venezia/Uff. Stampa Union Brescia
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 28^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Novara-Giana Erminio 3-1
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
Renate-Inter U23 2-1
Triestina-Cittadella 2-3
Lumezzane-Dolomiti Bellunesi 3-0
Pro Vercelli-Trento 1-3
Arzignano-Ospitaletto 1-2
Union Brescia-Pro Patria 3-2
Lecco-Albinoleffe 0-0
Virtus Verona-Vicenza 0-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-3-2:

Barlocco (Trento): davvero bella e intensa la partita con la Pro Vercelli che, pur perdendo, ha impensierito in diverse occasioni il portiere ospite. Bravissimo su Iotti e Comi, interventi che valgono quanto i gol di Pellegrini, Triacca e Sangalli.
Caferri (Vicenza): il suo cross si trasforma nel gol della vittoria: non era quella la sua intenzione, ma ciò che conta è la sostanza e la sua squadra torna al successo dopo lo scivolone interno della scorsa settimana. Padrone assoluto della corsia di competenza.
Sciacca (Albinoleffe): grande partita da parte del numero 33 che, nel finale, si immola su Duca respingendo una conclusione indirizzata in porta. Dà la sensazione di essere insuperabile, indubbiamente la miglior prestazione stagionale.
Battistini (Lecco): ancora rinviato l’appuntamento con la vittoria, il Brescia ne approfitta e guadagna altri punti in chiave secondo posto. Da salvare c’è soprattutto l’ottima tenuta della retroguardia, con il roccioso centrale difensivo che si aggiudica il duello con De Paoli.
Mancini (Lumezzane): prestazione che rasenta la perfezione, quella offerta dai ragazzi di Troise contro le Dolomiti Bellunesi. La sblocca il difensore con una conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Consiglio.
Pirola (Alcione Milano): ormai si sprecano gli aggettivi per una squadra per nulla sazia o appagata dopo la vittoria di Vicenza e capace di battere anche la Pergolettese consolidando la propria posizione in classifica. Il difensore non si toglie il vizio del gol e la decide con un perfetto colpo di testa su schema da palla inattiva.
Balestrero (Union Brescia): la presenza di Guardiola in tribuna probabilmente lo galvanizza, visto che gioca con qualità e a testa altissima senza buttare un solo pallone. Mette a referto un assist delizioso e il bel gol che vale la vittoria su una Pro Patria mai doma e in crescita sotto il profilo del gioco. Un successo fondamentale per blindare la seconda posizione.
Bonetti (Renate): il suo gol è un vero e proprio rigore in movimento, ottimo lo spunto di Karlsson che sforna un assist delizioso al termine di una bella iniziativa personale. 80 minuti di qualità e quantità per il centrocampista.
Amatucci (Cittadella): davvero “folle” la partita con la Triestina, un 2-3 rocambolesco che vede andare a bersaglio tutti gli attaccanti schierati da Iori. Premiamo un centrocampista per la sua capacità di garantire equilibrio tattico nei momenti in cui era necessario sbilanciarsi a caccia della vittoria. Quando è in giornata si vede sia un calciatore di categoria superiore.
Caccavo (Lumezzane): sta vivendo un periodo di forma molto importante, ancora una svolta sfrutta al massimo una disattenzione della difesa avversaria trasformando un pallone apparentemente innocuo in un bel gol in diagonale. Suo anche l’assist per la rete del vantaggio targata Mancini.
Bertoli (Ospitaletto): nella settimana in cui abbiamo scoperto che la squadra di Quaresmini è ultima nella classifica del monte ingaggi, ecco che arriva un colpaccio in campo esterno che conferma quanto la competenza e le idee possano sopperire all’assenza di budget importanti. E’ l’attaccante a prendersi la scena con una doppietta in cinque minuti che manda al tappeto l’Arzignano.
Andrea Dossena (Novara): è subentrato in una situazione delicata, con la sua squadra che viaggiava a metà tra la zona retrocessione e il rischio “galleggiamento”. Il quarto risultato utile di fila consente di allontanarsi dalla quintultima e di regalarsi un finale di stagione più sereno.

