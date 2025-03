Ufficiale Virtus Entella, tesserato l'ex Modena Vandelli. Prenderà il posto dell'infortunato Paroni

La Virtus Entella comunica che Filippo Vandelli è un nuovo giocatore biancoceleste. Portiere classe 2000 ha vestito tra i professionisti le maglie di Modena, con cui ha esordito in Serie B, e Fidelis Andria.

Il giocatore emiliano approda, dunque, ai Diavoli Neri, dopo la frattura del gomito occorsa ad Andrea Paroni, storico portiere del club ligure classe 1989.

SERIE C, GIRONE B: 29ª GIORNATA

Lucchese-Carpi 2-2

34' [aut.] Fossati (C), 42' [rig.] e 68' Cortesi (C), 58' Magnaghi (L)

Vis Pesaro-Virtus Entella 0-1

45'+4 [rig.] Castelli

Arezzo-Sestri Levante 1-0

89' Ravasio

Pescara-SPAL 1-1

29' Bentivegna (P), 51' D'Orazio (S)

Pontedera-Gubbio 2-1

16' Vitali (P), 20' Italeng (P), 90'+3 Spina (G)

Legnago Salus-Milan Futuro 2-1

17' Omoregbe (M), 45'+2 Diaby (L), 90'+1 Bombagi (L)

Pianese-Rimini 0-1

3' Malagrida

Ternana-Torres 3-1

2' Zecca (TO), 15' Curcio (TE), 37' Aloi (TE), 56' Capuano (TE)

Campobasso-Pineto 1-3

13' Gambale (P), 25' Pierno (C), 32' Schirone (P), 89’ Pellegrino (P)

Perugia-Ascoli 2-1

8' Matos (P), 23' Odjer (A), 90+1' Cisco (P)