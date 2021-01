V. Francavilla, Magrì: "Credito d'imposta, finanziamenti e apprendistato: ecco il futuro della C"

Dopo la sua elezione quale membro del Consiglio Direttivo della Lega Pro Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Nuovo Quotidiano di Puglia in merito agli obiettivi della Serie C per i primi mesi del nuovo mandato del presidente Ghirelli: "Prima di tutto ampliare la possibilità di ottenere anche per i prossimi mesi il credito d'imposta e i finanziamenti garantiti dallo Stato. Poi dobbiamo lavorare per favorire l'apprendistato, così come previsto per le aziende tradizionali. Ciò vuol dire riduzione dei costi, con sgravio contributivo, soprattutto per quelle società che vogliono puntare sui giovani. Ottenendo questi risultati riusciremmo a rendere sostenibile la Lega Pro".