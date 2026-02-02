Ufficiale
Pro Patria, il portiere Sala torna dopo 13 anni. Ha firmato per un anno con opzione
TUTTO mercato WEB
Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Andrea Sala.
Il portiere classe 1993, dopo 13 anni, torna a vestire la maglia biancoblu: per lui con i tigrotti esordio nel professionismo nel 2010/11 e 27 presenze nella stagione 2012/13. Nella sua carriera ha militato anche nelle fila di Ternana e Catanzaro (Serie B), Reggina, Sambenedettese, Rimini, Arezzo, Padova e Crotone (Serie C).
Sala sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’anno successivo.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
