Gubbio, arriva in prestito dalla Salernitana il centrocampista Ivan Varone
As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Us Salernitana a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2026 le prestazioni sportive del calciatore Ivan Varone.
Nato a Napoli l’ 11 Ottobre 1992 Varone è un centrocampista di grande esperienza, vanta oltre 60 gare in serie B e più di 200 presenze in Lega Pro con le maglie di Castiglione, Savona, San Marino, Fondi, Carrarese, Reggiana, Novara, Cesena, Ascoli e Salernitana. Con le maglie di Reggiana e Cesena ha conquistato la promozione in Serie B, per lui in carriera anche un’avventura nella massima serie greca con il Panetolikos.
