Virtus Francavilla, Fernandez: "Mercato non semplice. Adorante forte, che completa l'attacco"

Ospite di TuttoC.com, il direttore sportivo della Virtus Francavilla, Mariano Fernandez, commenta il mercato appena concluso: “Non avevamo molto da fare, perché la squadra sta bene. Poi è emersa l’opportunità del trasferimento di Perez, che per noi era un giocatore importante, ma parliamo di un’offerta economica di un certo peso. E poi, vista la proposta dell’Arezzo, c’era anche la volontà sua di spostarsi, quindi abbiamo fatto una cessione di rilievo e abbiamo completato il reparto offensivo con tre giocatori di qualità”.

L’anno scorso per voi Perez era stato determinante con i suoi gol.

“Sì, ma come detto è stata un’operazione che ha portato dei benefici. E poi ho molta fiducia nei nostri rinforzi: Ciccone lo seguivo da diverso tempo, era da un po’ che lo volevo portare a Francavilla. Maiorino non ha bisogno di presentazioni, anche su di lui lavoravo da un po’ vista la situazione del Livorno. E con Adorante abbiamo preso un giovane forte, che completa il reparto offensivo. Mentre negli altri eravamo già al completo”.

Nessun rimpianto legato a qualche trattativa sfumata?

“No. Al netto della cessione di Perez, avevamo bisogno di due attaccanti per sopperire agli infortuni di Ekuban e Puntoriere: sono arrivati e siamo contenti. Poi abbiamo valutato la possibilità di prendere un difensore centrale, perché c’è da aspettare il recupero di Marino, ma sta tornando e confido che a breve possa essere al meglio della forma”.

Che mercato è stato? Più difficile del solito, con tante difficoltà economiche per i club?

“È stato tosto e sicuramente particolare, come tutta l’annata. Poi io personalmente non penso che gennaio sia un mercato importante: a parte necessità legate alle condizioni della squadra, se ti muovi tanto significa che hai sbagliato qualcosa a inizio stagione. Noi dovevamo puntellare. In generale, devo dire che ho visto un mercato bloccato anche per le regole sulle liste”.