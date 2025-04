Ufficiale Virtus Verona, c'è il rinnovo di capitan Daffara: ha firmato per un'altra stagione

La storia fra la Virtus Verona e il capitano Manuel Daffara continuerà per almeno un altro anno. La società veneta ha infatti annunciato sui propri canali ufficiali la firma del rinnovo dell’esperto centrocampista che milita in rossoblù da sei stagioni e con cui ha collezionato 183 presenze con quattro reti. Questo il comunicato ufficiale:

"La Virtus Verona è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Manuel Daffara fino al 30 giugno 2026.

Classe 1989, originario di Milano, Daffara è giunto al Gavagnin-Nocini nel gennaio 2020 e sta disputando la sua sesta stagione in maglia rossoblù. Difensore poliedrico, capace di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato, si è distinto non solo per le sue qualità tecniche e tattiche, ma anche per la serietà, la professionalità e lo spirito di sacrificio dimostrati dentro e fuori dal campo.

Apprezzato per il suo forte attaccamento alla maglia, Manuel ha indossato con orgoglio anche la fascia da capitano, diventando punto di riferimento per compagni e sostenitori. Con oltre 450 gare complessive in carriera, Daffara ha collezionato 183 presenze e 4 gol con la Virtus Verona, contribuendo in maniera significativa ai risultati ottenuti dal club in Serie C NOW.

La Virtus Verona e Manuel Daffara proseguiranno il loro cammino insieme".