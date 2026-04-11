Virtus Verona, Fresco amareggiato dopo il 2-2: "Annata maledetta, gol finale che può pesare"

Luigi Fresco, presidente-allenatore della Virtus Verona, non nasconde tutta la sua delusione dopo il pareggio per 2-2 contro la Pergolettese, arrivato nei minuti finali e vissuto come una vera beffa in ottica salvezza.

“Quest’anno ormai mi aspetto di tutto, anche prendere due gol alla fine contro una squadra che aveva fatto tanti cross ma zero tiri in porta”, ha dichiarato in conferenza stampa. Fresco ha poi ricordato anche il contesto emotivo difficile: “Avevamo voglia di assaporare una gioia dopo diciassette partite, volevo dedicare il successo a mia mamma che è morta un mese fa”.

Il tecnico ha sottolineato come l’episodio decisivo sia arrivato ancora una volta nel finale: “Al 96’ abbiamo sbagliato un rigore domenica scorsa, oggi invece abbiamo preso gol dopo un errore che non sarebbe tollerabile nemmeno in Terza Categoria. Se prendi gol così vuol dire che non sei squadra”.

Nel suo lungo sfogo, Fresco ha anche analizzato la situazione di classifica, ormai complicata: “Questo pareggio ti avvicina molto alla retrocessione. Devi vincere la prossima e sperare, ma come facciamo se non vinciamo oggi e la scorsa giornata?”.

Nonostante tutto, il messaggio finale resta di resilienza: “Non molleremo fino alla fine, ma questo gol potrebbe risultare decisivo. È un’annata maledetta, ci sta succedendo di tutto”.