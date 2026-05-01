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Virtus Verona, Bassi guarda al futuro: "Sono pronto per una nuova sfida"

Virtus Verona, Bassi guarda al futuro: "Sono pronto per una nuova sfida"TUTTO mercato WEB
© foto di Flavio Mazzoleni
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:19Serie C
Daniel Uccellieri

Matteo Bassi è stato tra i pochi punti fermi della Virtus Verona, squadra da poco retrocessa in Serie D. Il centrocampista ha ripercorso le tappe di una stagione sfortunata dalle colonne del quotidiano L'Arena: "La sfortuna non è stata dalla nostra parte e ci sono state un paio di partite a cui ripenso con più rammarico. Quella con la Pro Vercelli, per esempio, dominata a lungo e pareggiata nel finale o quella con la Pergolettese in cui siamo stati rimontati di due gol nei minuti di recupero. Peccato perché credo che avremmo avuto buone possibilità di salvarci ai playout, soprattutto contro la Pergolettese".

Per il giocatore di Palmanova si prospetta un addio: "Sono grato alla Virtus perché mi ha dato fiducia in un momento difficile. Ora aspetto che si definiscano i playoff e i playout per capire le opportunità. Sono pronto per una nuova sfida".

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