Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ricci: "Juric ha migliorato tanto la mia mentalità difensiva. In Nazionale sento il brividino"

Ricci: "Juric ha migliorato tanto la mia mentalità difensiva. In Nazionale sento il brividino"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:30Serie A
di Alessio Del Lungo

Samuele Ricci, nel corso della lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, ha parlato anche del suo primo campionato con i grandi: "Il passaggio dalla Primavera è stato brusco. Non è comparabile neanche con un allenamento con i grandi. Ho avuto un po’ di difficoltà all’inizio, ho notato che vivevo il calcio ancora come un gioco e non del tutto come un lavoro. Questo switch ce l’ho avuto quando sono arrivato al Torino: prima vivevo il calcio come un ragazzo, la chiamata del Toro mi ha fatto dire ‘Si inizia a fare sul serio’. Ho iniziato a curarmi di più, ad andare in palestra, lavorare sui miei deficit. Questo cambiamento è arrivato anche grazie a Juric. Essere uscito dalla comfort zone ha aiutato: secondo me prima lo fai, meglio è. Io l’ho fatto con i tempi giusti, ma mi sono detto: ‘Adesso o cambio, o non gioco mai’. E da quel momento mi sono ritagliato il mio spazio".

Cosa si sente di dire sull'Empoli?
"Sono tra i migliori per lanciare i giovani e farli giocare, non hanno paura di inserirli, tante volte esiste questo timore da altre parti. Ho avuto la fortuna di aggregarmi alla prima squadra quando era in Serie B, dove puoi avere più spazio, abbiamo anche vinto il campionato e sono arrivato in Serie A. Ho fatto un po’ di anni prima di uscire da quella comfort zone. Nelle giovanili ero bravino, ma non ero tutto questo fenomeno da dire… ma piano piano, con il lavoro e restando sempre concentrato, senza farsi distrarre da altre cose, ce l’ho fatta. Ho fatto un percorso lineare, mi hanno anche dato la possibilità di farlo e di mettermi in gioco. È stata la mia fortuna".

Di Juric invece che cosa pensa?
"Era un allenatore che andava in controtendenza con quelli che avevo avuto fino a quel momento. Arrivato al Torino da Andreazzoli a Empoli, con cui giocavo mediano a tre. Con Juric mi sono dovuto subito inserire e cercare di diventare un altro tipo di mediano, un centrocampista box to box, perché in una mediana a due devi bene o male saper fare tutto. Sono dovuto crescere anche fisicamente, come struttura, lavorando soprattutto su queste cose. E anche nella mentalità, soprattutto quella difensiva. Rimanere concentrati sul proprio avversario, andando a giocare uomo a uomo. Mi ha migliorato tanto sotto questo punto di vista".

Com'è giocare in Nazionale?
"Sono sincero: ogni volta senti il brividino. La chiamerei ansietta. Alla fine vai fuori dalla tua comfort zone, nel club sei nella routine più totale. Mentre in Nazionale, specialmente le prime volte, non sai quello che trovi e hai anche poco tempo per preparare le partite, quindi devi calarti velocemente nella parte. Non hai troppo tempo per pensare. È stato bello quando ho giocato contro la Francia e c’erano Griezmann e Mbappé, ho pensato: ‘E io che ci faccio qui!?’. Sono esperienze che ti porti dentro per tutta la carriera. Nonostante tu giochi in A, quando vai in Nazionale senti quel brividino che stai facendo qualcosa di diverso, che stai giocando qualcosa di diverso. Stai andando a confrontarti con i migliori".

Chi sono i suoi modelli?
"Mi piace molto Rodri, anche se fa un gioco un po’ diverso. In Italia mi piace molto Lobotka, secondo me è fortissimo in entrambe le fasi e riesce ad abbinarle molto bene. Ci sono tanti centrocampisti che ammiro, anche mezzali, che magari non fanno il mio ruolo, ma da cui si può imparare molto. Mi ricordo Sergej Milinković-Savić… era Empoli-Lazio, il giorno del mio esordio, abbiamo perso 3-1. Mi ha colpito tantissimo e ho pensato subito: ‘Se tutti gli altri sono così…’. È stato un impatto forte!".

Qual è il suo rapporto con Vanja Milinkovic-Savic invece?
"Siamo rimasti in contatto, è cresciuto molto nell’ultima stagione al Torino. Sicuramente era più bravo di me sui piazzati! Ogni secondo dell’allenamento se ti giravi, lo vedevi tirare le bombe. È un portiere prestato… dice che ha bisogno di sfogarsi, e quindi spara delle botte con le punizioni, che se le fa qualcun altro, rischia anche di farsi male! Però è davvero un bravo ragazzo".

Per i giovani è difficile crescere in Italia.
"Sta cambiando la concezione del giovane. Ho guardato anche un po’ di Serie B quest’anno e vengono messi in campo tanti giovani. Prima questa cosa, secondo me, veniva curata meno. Ho avuto la fortuna di crescere all’Empoli, dove se sbagli la volta dopo sei comunque in campo perché non gli interessa e credono in te. C’è però stata una fase di stallo per i giovani in Italia, ora il vento sta cambiando. Si possono cogliere meglio le occasioni, tanto dipende anche dalla fortuna del posto in cui ti trovi: magari sei in ritiro e fai bene, magari vai in prestito in una squadra che va male quell’anno e ti ritrovi nel posto sbagliato… devi anche trovarti nel posto giusto, quando sei giovane. Tanti hanno grandissime qualità ma magari hanno un allenatore che non li vede in una determinata posizione e mano a mano si perdono".

Quali saranno i prossimi suoi step personali?
"Devo migliorare in tante cose. Tecnicamente, certo, ma anche dal punto di vista della presenza in campo. Non parlo tanto della grinta, quanto proprio del riuscire a essere più "dentro" la partita. A volte mi piace abbassarmi a prendere palla, ma magari perdo qualcosa nella fase difensiva, quella più dura. Però rispetto a com’ero prima, anche grazie al lavoro fatto recentemente, sono migliorato tanto, soprattutto fisicamente. Ho lavorato molto sulla forza nei primi anni, e ogni stagione continuo a migliorare. I margini ci sono sempre, sotto tanti aspetti: fisico, mentale, ma anche extra-campo, come l’approccio e la preparazione. A livello tattico quello forse è un po’ più difficile se non hai una predisposizione naturale, ma è comunque un’area in cui cerco di crescere. Poi, tutto ciò che riguarda la parte atletica, la puoi allenare anche al di fuori del campo, ed è lì che puoi fare la differenza".

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Ricci: "In Italia sta cambiando la filosofia sui giovani. Che fortuna crescere all'Empoli"... Ricci: "In Italia sta cambiando la filosofia sui giovani. Che fortuna crescere all'Empoli"
Milan, Ricci: "In tanti fanno già affidamento su Modric. Con Allegri subito grande... Milan, Ricci: "In tanti fanno già affidamento su Modric. Con Allegri subito grande affinità"
Ricci: "Che emozione S. Siro da giocatore e non da avversario. Ecco cosa chiede Landucci"... Ricci: "Che emozione S. Siro da giocatore e non da avversario. Ecco cosa chiede Landucci"
Altre notizie Serie A
Castellacci: "Se c'è rottura totale del muscolo, Lukaku non ha alternative. Dovrà... Castellacci: "Se c'è rottura totale del muscolo, Lukaku non ha alternative. Dovrà operarsi"
Milan, no a 25 milioni dal Napoli per Jimenez. Fiorentina e Roma lo volevano in prestito... Milan, no a 25 milioni dal Napoli per Jimenez. Fiorentina e Roma lo volevano in prestito
Roma, interesse del Borussia Dortmund per Matias Soulé: il punto TMWRoma, interesse del Borussia Dortmund per Matias Soulé: il punto
Pisa, Mlakar saluta: va in prestito all'Amiens. Il comunicato dei nerazzurri UfficialePisa, Mlakar saluta: va in prestito all'Amiens. Il comunicato dei nerazzurri
Hellas Verona, fatta per Victor Nelsson: il danese torna in Serie A TMWHellas Verona, fatta per Victor Nelsson: il danese torna in Serie A
Dzeko: "Il ritorno in Serie A? Ho sempre pensato di vivere in Italia dopo il calcio"... Dzeko: "Il ritorno in Serie A? Ho sempre pensato di vivere in Italia dopo il calcio"
Canovi: "La Fiorentina non ha fatto molto sul mercato. Dzeko giocherà nei minuti... Canovi: "La Fiorentina non ha fatto molto sul mercato. Dzeko giocherà nei minuti finali"
Nuovi contatti tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez: la trattativa va avanti Nuovi contatti tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez: la trattativa va avanti
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia La strana estate dell’Inter: era più facile quando non c’erano i soldi? Lookman stop, attenti a Ederson. Il Napoli riparte dal via, a Roma il terzo doppione di Dybala
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Caressa sul caso Donnarumma: "Se in banca hai 110 milioni o 140, ma che te cambia??"
5 Clamorosa voce dall'Inghilterra: per sostituire Lukaku il Napoli pensa a Jamie Vardy
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, è fatta per Nikola Krstovic: i dettagli dell'operazione con il Lecce
Immagine top news n.1 Inter, niente U23: da domani Taremi si aggregherà alla prima squadra
Immagine top news n.2 Atalanta, Lookman sarà multato e si allenerà da solo fino al 2 settembre: tutti i dettagli
Immagine top news n.3 Che futuro per Hojlund? Il Milan c'è, ma occhio al Napoli. Per due motivi
Immagine top news n.4 Bailey atterrato a Roma: bagno di folla all'aeroporto per il nuovo attaccante giallorosso
Immagine top news n.5 Infortunio Leao, niente prima di campionato con il Milan: la nota con l'esito degli esami
Immagine top news n.6 Atalanta, Lookman ha risolto il problema al polpaccio: ma per ora si allena da solo
Immagine top news n.7 Fiorentina, slitta dopo il mercato il rinnovo di Mandragora. E con 10 milioni può partire
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
Immagine news podcast n.2 I due giocatori da non perdere nel nuovo Sassuolo che nasce di Fabio Grosso
Immagine news podcast n.3 Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee
Immagine news podcast n.4 L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chi trae maggiormente vantaggio dal ko di Lukaku? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Nicola Amoruso: ”Immobile a Bologna farà bene. Può essere una risorsa per la Nazionale”
Immagine news Serie A n.3 Marocchino: "Juve, non sarà facile. Koopmeiners uno Zidane molto piccolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Castellacci: "Se c'è rottura totale del muscolo, Lukaku non ha alternative. Dovrà operarsi"
Immagine news Serie A n.2 Milan, no a 25 milioni dal Napoli per Jimenez. Fiorentina e Roma lo volevano in prestito
Immagine news Serie A n.3 Roma, interesse del Borussia Dortmund per Matias Soulé: il punto
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Mlakar saluta: va in prestito all'Amiens. Il comunicato dei nerazzurri
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, fatta per Victor Nelsson: il danese torna in Serie A
Immagine news Serie A n.6 Dzeko: "Il ritorno in Serie A? Ho sempre pensato di vivere in Italia dopo il calcio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, sospiro di sollievo per Sarr: non ci sono complicazioni. Ma arriverà un portiere
Immagine news Serie B n.2 Pescara, l'esterno Oliveri arriva in prestito secco dall'Atalanta. La nota degli abruzzesi
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Sherri ko. In settimana si decide se intervenire o meno sul mercato
Immagine news Serie B n.4 Il Bari pronto a piazzare due colpi: Darboe per il centrocampo e Antonucci per l'attacco
Immagine news Serie B n.5 Pescara, arriva il rinnovo dell'attaccante Merola: ha firmato un triennale
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, ecco il colpo in mezzo al campo: dal Como arriva il danese Abildgaard
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, anche l'attaccante Olivieri si svincola d'ufficio: lo attende il Cesena in Serie B
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, sirene per il centrocampista Hergheligiu: forte interesse del Lumezzane
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, apprensione per Sorensen. Si attendono i risultati degli esami al ginocchio
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo sulla Coppa: due giornate a Gigli. Una per Barlocco e Amaradio
Immagine news Serie C n.5 Cerignola, Maiuri: “Dopo la partita con il Verona dobbiamo prendere consapevolezza”
Immagine news Serie C n.6 Potenza, arriva il difensore Balzano dal Pescara: ha firmato un triennale. Il comunicato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Prende forma la Champions Cup della FIFA: mancano solo le ultime due partecipanti
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: "Confermo che cerchiamo un'attaccante. Ma che sia forte davvero"
Immagine news Calcio femminile n.3 Se il buongiorno si vede dal mattino...Cantore alla conquista degli USA, con vista sul Pallone d'Oro
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Rizzon: "Con cuore, impegno e dedizione arriveremo distanti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Arrivare almeno nelle prime tre in classifica, per la Champions"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve Women, Canzi sulla vittoria di The Women’s Cup: "Siamo in crescita, miglioreremo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…