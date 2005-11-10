Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Bisoli riparte dalla Pistoiese: prenderà il posto in panchina di Lucarelli. Il comunicato

Bisoli riparte dalla Pistoiese: prenderà il posto in panchina di Lucarelli. Il comunicato TUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:10Serie D
L'esperto tecnico, reduce dall'amara parentesi con la Reggiana in Serie B, riparte dal club toscano dove era stato da calciatore

La FC Pistoiese è lieta di annunciare Pierpaolo Bisoli come nuovo allenatore responsabile della prima squadra. Tecnico di immensa esperienza e carisma, già conoscitore dell’ambiente arancione dati i trascorsi al Melani da calciatore, Bisoli torna a Pistoia come tecnico dall’incredibile curriculum, fatto di più di 580 panchine tra Serie A, Serie B e Serie C.

Nato a Porretta Terme il 20 novembre 1966, Bisoli inizia la sua avventura in panchina come vice allenatore di Dino Zoff alla Fiorentina, dopo aver chiuso la carriera da calciatore nel 2003 e aver indossato anche la maglia della Pistoiese dal 1984 al 1987 e poi nella stagione 2001-2002. La sua prima esperienza da primo allenatore risale alla stagione 2005-2006 al Prato, in Serie C2, dove resterà fino al 2007, anno in cui passa al Foligno. Nel 2008 arriva la chiamata del Cesena, squadra con la quale porta a compimento una straordinaria doppia promozione dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A, 19 anni dopo l’ultima volta dei bianconeri di Romagna nella massima serie.

Lasciata Cesena, Bisoli siede sulla panchina del Cagliari dal 2009 al 2011 e del Bologna nel 2011-2012, prima di fare ritorno proprio al Manuzzi, dove resterà fino alla stagione 2014-2015 dopo aver centrato una salvezza in Serie B e un’altra splendida promozione in Serie A. Nella stagione 2015-2016 allena il Perugia, per poi spostarsi a Vicenza nel 2016-2017 e poi a Padova. Bisoli riesce a riportare i biancoscudati in Serie B al termine della stagione 2017-2018 con un primo posto mai messo in discussione nel girone B di Serie C. Nel marzo del 2020 firma per la Cremonese, restando in Lombardia fino all’anno seguente, dopo aver garantito ai grigiorossi la permanenza in Serie B. Dopo una breve parentesi a Cosenza, nella quale riesce a salvare i calabresi dopo un’incredibile rincorsa culminata con la vittoria ai danni del Vicenza ai play-out, arriva nel 2022 la chiamata del Südtirol appena promosso in cadetteria. Gli altoatesini, sotto la sua guida, inanellano una serie di risultati che li fa volare addirittura in zona play-off. Dopo aver superato contro ogni pronostico la Reggina, Bisoli e i suoi si devono arrendere al Bari solo per questioni di miglior piazzamento nella regular season. Bisoli rimane a Bolzano fino al 2023, mentre l’anno successivo allena il Modena. Le sue esperienze più recenti da allenatore sono state sempre in Serie B, a Brescia e a Reggio Emilia, allenando la Reggiana fino alla fine della passata stagione.

Allenatore carismatico, Bisoli vanta un pedigree eccezionale fatto di promozioni (tra tutte il doppio salto dalla C alla A con il Cesena e dalla C alla B con il Padova), salvezze miracolose (Südtirol, Cosenza e Perugia in Serie B e Bologna in Serie A, con i felsinei sfavoriti anche da penalizzazione), e storiche cavalcate play-off battagliando alla pari contro squadre sulla carta più attrezzate. Un profilo di caratura straordinaria, pronto adesso a infiammare il pubblico del Melani dall’alto delle sue 581 panchine ufficiali di cui 31 in Serie A, 348 in Serie B (play-off e play-out compresi), 173 in Serie C e 21 in Coppa Italia, con 200 vittorie conquistate e 647 reti realizzate dalle sue squadre. Bentornato in orange, mister!

Articoli correlati
Bisoli su Diamanti al Cesena: "È il mio terzo figlio. Gli consiglio di diventare... Bisoli su Diamanti al Cesena: "È il mio terzo figlio. Gli consiglio di diventare romagnolo"
Pistoiese, che colpo in panchina: tutto fatto per l'arrivo del tecnico Bisoli Pistoiese, che colpo in panchina: tutto fatto per l'arrivo del tecnico Bisoli
Reggiana, il saluto di Bisoli: "Sarei rimasto volentieri. Futuro? Ho una proposta... Reggiana, il saluto di Bisoli: "Sarei rimasto volentieri. Futuro? Ho una proposta dalla D"
Altre notizie Serie D
Bisoli riparte dalla Pistoiese: prenderà il posto in panchina di Lucarelli. Il comunicato... UfficialeBisoli riparte dalla Pistoiese: prenderà il posto in panchina di Lucarelli. Il comunicato
Annuncio shock di Valerio Antonini: "Mi dimetto e porto via da Trapani il titolo... Annuncio shock di Valerio Antonini: "Mi dimetto e porto via da Trapani il titolo sportivo"
Mascara: "Far parte della famiglia Pontedera è un onore. Qui c'è la volontà di fare... Mascara: "Far parte della famiglia Pontedera è un onore. Qui c'è la volontà di fare bene"
Pontedera, Quintieri annuncia: "Il tecnico è Mascara. E la squadra è quasi completata"... Pontedera, Quintieri annuncia: "Il tecnico è Mascara. E la squadra è quasi completata"
La Pistoiese saluta Lucarelli e il suo vice Vanigli. Hanno risolto entrambi il contratto... UfficialeLa Pistoiese saluta Lucarelli e il suo vice Vanigli. Hanno risolto entrambi il contratto
Il Trapani potrebbe ripartire da Aronica: il tecnico apre a un suo ritorno in granata... TMWIl Trapani potrebbe ripartire da Aronica: il tecnico apre a un suo ritorno in granata
La Reggina di Lotito inizia a prendere forma. E per la panchina si è incontrato Ginestra... TMWLa Reggina di Lotito inizia a prendere forma. E per la panchina si è incontrato Ginestra
ChievoVerona, rinnova l'attaccante D'Este. E approda in gialloblù Verzeletti UfficialeChievoVerona, rinnova l'attaccante D'Este. E approda in gialloblù Verzeletti
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Si sta definitivamente chiudendo un'era e questo Mondiale sta decretando una volta di più chi è stato il migliore. In Serie A una nuova stagione è alle porte e ci sarà un'assoluta novità nella corsa Scudetto
Primo piano
Immagine top news n.0 Dall'inferno al paradiso: l'Argentina ribalta l'Egitto in dieci minuti in una partita folle
Immagine top news n.1 Juventus, Carnevali: "Distanza per Kolo Muani". Le parole su Vlahovic, Sorloth e Bruno Fernandes
Immagine top news n.2 De Laurentiis indagati, la nota del Napoli: "Esterrefatti! Valore Caprile certificato da perizia"
Immagine top news n.3 Gila al Milan, arriva la fumata bianca. C'è l'accordo con la Lazio, tutte le cifre dell'affare
Immagine top news n.4 Milan, prima volta a Milanello per Ruben Amorim. Ad attenderlo Gerry Cardinale, le foto
Immagine top news n.5 Zaniolo verso la permanenza all'Udinese: accordo fra le parti, i dettagli del nuovo contratto
Immagine top news n.6 Juventus, Massara nuovo CFO del club. Chiellini cambia ruolo: il comunicato
Immagine top news n.7 Massara alla Juventus: da Theo a Malen, la top 10 dei suoi colpi in carriera
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Massara alla Juventus: come cambia l'organigramma e cosa accadrà ora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Carnevali punta su Massara: i motivi della scelta e cosa può accadere ora nel mercato della Juventus
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina ha una forza diversa sul mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Spese pazze e non è finita: perché il Tottenham è il Re di questo mercato
Immagine news podcast n.4 Mezza Nazionale italiana è in Premier League: chi sarà il prossimo ad andarci?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Quanto è stato grande Cristiano Ronaldo? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 La rosa del Napoli è già completa? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 De Canio sulla rosa del Napoli: “Forte e competitiva, ma c’è ancora distanza con l’Inter”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inizia la stagione del Cagliari: tra i 31 convocati per il ritiro ci sono anche i nuovi Akarakiri e Romano
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Tedesco porta tutti a cena fuori per iniziare al meglio: Orsolini il 1° ad arrivare
Immagine news Serie A n.3 Il Como e la preparazione alla Champions. Le ambizioni della Fiorentina
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Carnevali: "Distanza per Kolo Muani". Le parole su Vlahovic, Sorloth e Bruno Fernandes
Immagine news Serie A n.5 Como, ritorno di fiamma per Yan Couto: il Dortmund apre alla cessione, obiettivo prestito
Immagine news Serie A n.6 Presidente Regione Lazio chiarisce: "Nuovo stadio Roma? Pietralata non è in discussione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Pizza: "Nuova valutazione sul Partenio. Curva Nord? Può essere riaperta"
Immagine news Serie B n.2 Hellas Verona, presentata la nuova maglia con lo scudettato Elkjaer Larsen come testimonial
Immagine news Serie B n.3 Il SudTirol guarda in casa Venezia: Plizzari e Bjarkason gli obiettivi di Lovisa
Immagine news Serie B n.4 Cremonese, ceduto a titolo definitivo Zanimacchia al Padova. Accordo triennale
Immagine news Serie B n.5 Pisa, inizia l'avventura di mister Bianco. Oggi le visite mediche, domani summit con la società
Immagine news Serie B n.6 Padova, fatta per Zanimacchia dalla Cremonese. E nuovo tentativo per Moro
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, c'è il rinnovo di Kontek: "Qui mi sento a casa. Darò il massimo"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, risoluzione consensuale con il portiere Giacomo Poluzzi
Immagine news Serie C n.3 Folgore Caratese, accordo annuale con l'ex Foggia Felice D’Amico
Immagine news Serie C n.4 Pescara, avanti ancora con Gaetano Letizia: il difensore firma fino al giugno 2027
Immagine news Serie C n.5 Spezia, Kevin Bright arriva a titolo definitivo dall'Alcione: contratto fino al 2029
Immagine news Serie C n.6 Novara, Boveri presenta Birindelli: "Mi ha colpito la sua concretezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostici Mondiali, la schedina della settimana con Portogallo-Spagna e Francia-Marocco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Argentina-Egitto, Messi sfida Salah: Albiceleste favorita per i quarti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Argentina-Capo Verde, Messi e compagni a caccia della quarta vittoria consecutiva
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Femminile, si parte il 30 agosto: gli accoppiamenti dei primi turni
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, l'attaccante Sobal rinnova fino al 2028: sarà nuovamente prestata al Servette
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, nuovo prestito per Cappelletti: giocherà in Serie B con la maglia del Genoa
Immagine news Calcio femminile n.4 Una cinese per il centrocampo della Ternana Women: ha firmato Lina Yang
Immagine news Calcio femminile n.5 Grassadonia fra Lazio e Reggina: è l'unico punto interrogativo sulle panchine della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, salutano Natalie Muth, Manuela Sciabica e Freja Thisgaard
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 E se fosse il Mondiale della grande sorpresa finale?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 7 luglio 1998, Ronaldo e Kluivert rispondono a distanza. Il Brasile vince ai rigori
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi sul nuovo acquisto Viery alla Fiorentina
Newsticker
05:57 Distinti e Popolari
05:38 La Spagna piega il Portogallo nel finale, il Belgio travolge gli Usa
06/07 Haaland abbatte il Brasile, l’Inghilterra resiste al Messico e passa ai quarti
05/07 Dagli Sponsor tecnici oltre 500 milioni di dollari alle 48 squadre del mondiale
05/07 Marocco e Francia ai quarti. Ounahi trascina i Leoni dell’Atlante, Mbappé piega il Paraguay