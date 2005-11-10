Ufficiale Bisoli riparte dalla Pistoiese: prenderà il posto in panchina di Lucarelli. Il comunicato

L'esperto tecnico, reduce dall'amara parentesi con la Reggiana in Serie B, riparte dal club toscano dove era stato da calciatore

La FC Pistoiese è lieta di annunciare Pierpaolo Bisoli come nuovo allenatore responsabile della prima squadra. Tecnico di immensa esperienza e carisma, già conoscitore dell’ambiente arancione dati i trascorsi al Melani da calciatore, Bisoli torna a Pistoia come tecnico dall’incredibile curriculum, fatto di più di 580 panchine tra Serie A, Serie B e Serie C.

Nato a Porretta Terme il 20 novembre 1966, Bisoli inizia la sua avventura in panchina come vice allenatore di Dino Zoff alla Fiorentina, dopo aver chiuso la carriera da calciatore nel 2003 e aver indossato anche la maglia della Pistoiese dal 1984 al 1987 e poi nella stagione 2001-2002. La sua prima esperienza da primo allenatore risale alla stagione 2005-2006 al Prato, in Serie C2, dove resterà fino al 2007, anno in cui passa al Foligno. Nel 2008 arriva la chiamata del Cesena, squadra con la quale porta a compimento una straordinaria doppia promozione dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A, 19 anni dopo l’ultima volta dei bianconeri di Romagna nella massima serie.

Lasciata Cesena, Bisoli siede sulla panchina del Cagliari dal 2009 al 2011 e del Bologna nel 2011-2012, prima di fare ritorno proprio al Manuzzi, dove resterà fino alla stagione 2014-2015 dopo aver centrato una salvezza in Serie B e un’altra splendida promozione in Serie A. Nella stagione 2015-2016 allena il Perugia, per poi spostarsi a Vicenza nel 2016-2017 e poi a Padova. Bisoli riesce a riportare i biancoscudati in Serie B al termine della stagione 2017-2018 con un primo posto mai messo in discussione nel girone B di Serie C. Nel marzo del 2020 firma per la Cremonese, restando in Lombardia fino all’anno seguente, dopo aver garantito ai grigiorossi la permanenza in Serie B. Dopo una breve parentesi a Cosenza, nella quale riesce a salvare i calabresi dopo un’incredibile rincorsa culminata con la vittoria ai danni del Vicenza ai play-out, arriva nel 2022 la chiamata del Südtirol appena promosso in cadetteria. Gli altoatesini, sotto la sua guida, inanellano una serie di risultati che li fa volare addirittura in zona play-off. Dopo aver superato contro ogni pronostico la Reggina, Bisoli e i suoi si devono arrendere al Bari solo per questioni di miglior piazzamento nella regular season. Bisoli rimane a Bolzano fino al 2023, mentre l’anno successivo allena il Modena. Le sue esperienze più recenti da allenatore sono state sempre in Serie B, a Brescia e a Reggio Emilia, allenando la Reggiana fino alla fine della passata stagione.

Allenatore carismatico, Bisoli vanta un pedigree eccezionale fatto di promozioni (tra tutte il doppio salto dalla C alla A con il Cesena e dalla C alla B con il Padova), salvezze miracolose (Südtirol, Cosenza e Perugia in Serie B e Bologna in Serie A, con i felsinei sfavoriti anche da penalizzazione), e storiche cavalcate play-off battagliando alla pari contro squadre sulla carta più attrezzate. Un profilo di caratura straordinaria, pronto adesso a infiammare il pubblico del Melani dall’alto delle sue 581 panchine ufficiali di cui 31 in Serie A, 348 in Serie B (play-off e play-out compresi), 173 in Serie C e 21 in Coppa Italia, con 200 vittorie conquistate e 647 reti realizzate dalle sue squadre. Bentornato in orange, mister!