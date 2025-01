Ufficiale Bitetto nuovo tecnico del Costa d'Amalfi. Ribaltone anche in casa Atletico Lodigiani

Una fine settimana e un inizio di settimana abbastanza ricco di esoneri in Serie D, con il Trestina che, dopo l'esonero di Simone Calori, ha fatto sapere di aver scelto il nuovo tecnico: come da nota, "si tratta di Andrea Liguori, 49 anni, originario di Napoli ma residente ad Avezzano. Ieri pomeriggio Liguori ha già diretto il suo primo allenamento allo stadio Casini dopo che il ds Santino Podrini lo ha presentato alla squadra. Liquori esordirà domenica prossima nel derby umbro in casa dell’Acf Foligno in una gara fondamentale per il futuro dei trestinesi".

Sempre nel Girone E, anche la Flaminia Civita Castellana comunica un cambio alla guida tecnica: Federico Nofri Onofri nuovo allenatore.

Scendendo invece al Girone G, dopo aver parlato dell'E, ecco che l'Atletico Lodigiani ha fatto sapere dell'esonero di mister Vincenzo Feola e del vice allenatore Gabriele Morganti: la direzione tecnica della prima squadra è stata affidata a Stefano Campolo, che si avvarrà della collaborazione del suo vice Andrea Zappavigna.

E si rivede in panchina anche Leonardo Bitetto, nominato nuovo tecnico del Costa d’Amalfi: come fa sapere la società, il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione.

Nel Girone I, infine, il Città di Sant'Agata ha comunicato "di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Emanuele Ferraro. Ferraro, la cui ultima esperienza è stata quella di vice allenatore al Messina in Lega Pro nella scorsa stagione, è stato presentato oggi pomeriggio".