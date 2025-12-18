Ufficiale ChievoVerona, non solo Didu in panchina. Annunciato anche un rinforzo per la difesa

Nome a sorpresa per la panchina del ChievoVerona che ha annunciato sui propri canali ufficiali la nomina di Marco Didu che ieri aveva salutato la Pro Palazzolo dove aveva iniziato la stagione.

"A.C. ChievoVerona è lieto di annunciare che Marco Didu è il nuovo allenatore della Prima Squadra. - si legge nella nota del club gialloblù - Marco è pronto ad iniziare questa nuova avventura e siederà sulla panchina gialloblù già nella trasferta di domenica a Pavia".

Queste le prime parole del mister: “Sono stati due giorni molto intensi dal punto di vista emotivo, non capita spesso di essere accostati ad una società come il ChievoVerona. Questo mi ha riempito di orgoglio, devo ringraziare tutta la società, il Presidente e il Direttore che hanno puntato su di me; è dall’inizio della stagione che si conoscono le ambizioni di questo club quindi ho accolto la chiamata con grande entusiasmo".

Non si tratta però dell'unico arrivo comunicato nella giornata odierna, il club ha infatti annunciato anche l'arrivo del giovane difensore moldavo Dimitrisin svincoalto dallo Zimbru Chisinau: "A.C. ChievoVerona è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni del difensore classe 2007 David Dimitrisin. Il giocatore moldavo si è aggregato alla squadra e non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura in gialloblù".