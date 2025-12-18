Ufficiale
Milan Futuro, ancora una firma sul primo contratto da pro: è quella di Nolli
Ancora un altro rinnovo di contratto per un classe 2008 del Milan. Dopo quelli firmati dal difensore Andrea Cullotta e dal centrocampista Vincent Zlatan Seger Ibrahimović - figlio del dirigente rossonero ed ex calciatore Zlatan e fratello di Maximilian che è partito alla volta dell’Arabia Saudita con la squadra di Allegri – il club rossonero ha comunicato la firma sul suo primo contratto da professionista di un altro giocatore del Milan Futuro.
Questo il comunicato:
"AC Milan comunica che Luca Nolli ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2008 e da dieci stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
