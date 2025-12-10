Ufficiale Padalino riparte dalla Serie D: è il nuovo allenatore del Città di Fasano. La nota

A distanza di oltre dieci anni dalla sua prima esperienza in Serie D, con il Foggia nel 2012-13 quando conquistò la promozione bissando l’anno successivo nell’allora seconda divisione di Serie C, Pasquale Padalino torna in quarta serie e riparte dalla Puglia. Il tecnico, che lo scorso anno ha allenato per nove gare il Latina in Serie C è stato infatti tesserato dal Città di Fasano per sostituire l’esonerato Luigi Agnelli. Questa la nota:

"L’US Città di Fasano comunica di aver affidato l’incarico della prima squadra a Pasquale Padalino, foggiano, classe ’72, che ha precedentemente guidato il Foggia in Serie B, C e D (ottenendo due promozioni), e Nocerina, Grosseto, Matera, Lecce, Juve Stabia, Siena, Turris e Latina (ultima esperienza) in Serie C.

Precedentemente Padalino vanta anche una lunga carriera da atleta professionista, con oltre 330 presenze (quasi tutte in Serie A) con le maglie di Foggia, Bologna, Lecce, Fiorentina, Inter e Como".