ChievoVerona, tre nomi per il dopo Cacciatore in panchina: Marcolini il favorito

Sarebbero tre i nomi valutati dalla dirigenza del ChievoVerona per sostituire il tecnico Fabrizio Cacciatore che è stato esonerato nella giornata odierna dopo pochi mesi alla guida del club veneto. Secondo quanto riferito dall’edizione on line de L’Arena una delle ipotesi più chiacchierate al momento è quella di un altro ex calciatore gialloblù come Michele Marcolini (145 presenze e 19 reti in cinque stagioni) reduce dall’esperienza sulla panchina della nazionale di Malta e già alla guida del Chievo pre-fallimento nel 2019/20 quando venne esonerato dopo 26 gare in Serie B. Marcolini è stato già visto in diverse occasioni allo stadio Olivieri e rappresenterebbe una scelta di continuità e affidabilità.

Più complicata invece la pista che porta al ritorno di Riccardo Allegretti, che aveva risolto il proprio contratto ad agosto per questioni familiari. Il tecnico gode della stima incondizionata del gruppo squadra, ma quel divorzio estivo pesa ancora nel rapporti con la società e rende più complicato il suo nuovo approdo in panchina.

Infine sul tavolo resta anche il nome di Nicola Zanini, esonerato a ottobre dalla Dolomiti Bellunesi che aveva portato in Serie C nella passata stagione. La profonda conoscenza della categoria gioca a suo favore e lo rende un profilo da non sottovalutare.