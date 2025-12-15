Ufficiale
ChievoVerona, già terminata l'avventura di Cacciatore: il tecnico è stato esonerato
TUTTO mercato WEB
L'avventura da allenatore di Fabrizio Cacciatore con il ChievoVerona, club in cui ha anche militato da calciatore (104 presenze dal 2017 al 2019) è già terminata. Arrivato in agosto per sostituire Riccardo Allegretti, che aveva risolto il contratto per motivi personali, l'ex difensore è stato esonerato dal club veronese. Questo il comunicato ufficiale:
"A.C. ChievoVerona comunica di aver esonerato l’allenatore della Prima Squadra Fabrizio Cacciatore.
Il Club desidera ringraziare Fabrizio per il lavoro, la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della sua esperienza in gialloblù, augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera".
Altre notizie Serie D
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Ora in radio
18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile