Ufficiale ChievoVerona, già terminata l'avventura di Cacciatore: il tecnico è stato esonerato

L'avventura da allenatore di Fabrizio Cacciatore con il ChievoVerona, club in cui ha anche militato da calciatore (104 presenze dal 2017 al 2019) è già terminata. Arrivato in agosto per sostituire Riccardo Allegretti, che aveva risolto il contratto per motivi personali, l'ex difensore è stato esonerato dal club veronese. Questo il comunicato ufficiale:

"A.C. ChievoVerona comunica di aver esonerato l’allenatore della Prima Squadra Fabrizio Cacciatore.

Il Club desidera ringraziare Fabrizio per il lavoro, la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della sua esperienza in gialloblù, augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera".