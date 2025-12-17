Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Chievo ha scelto Marco Didu: "Offerta irrinunciabile, lascio la Pro Palazzolo"

Daniele Najjar
Oggi alle 19:19Serie D
Daniele Najjar

La Pro Palazzolo comunica l'esonero del tecnico Marco Didu. Dietro a questa decisione arrivata a sorpresa, ci potrebbe essere il Chievo - a caccia di un sostituto per Fabrizio Cacciatore - , dato come prossimo approdo dell'allenatore. Il quale ha prontamente precisato che la decisione di lasciare il club sia stata del tutto sua e che sia stata maturata a fronte di una "irrinunciabile occasione". La Prima squadra è stata affidata temporaneamente a Gaetano Berardi, allenatore della formazione Juniores.

Il comunicato della Pro Palazzolo
Di seguito il comunicato della Pro Palazzolo con l'annuncio dell'esonero: "Comunicato ufficiale: Marco Didu esonerato dalla conduzione della Prima squadra. La società A.C. Pro Palazzolo 1913 S.S.D. A R.L. comunica di aver sollevato Mister Marco Didu dall’incarico di guida della Prima squadra. Il Club ringrazia il tecnico per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi 2 anni e mezzo con passione e dedizione. A Mister Didu va il più sincero augurio per il prosieguo della sua carriera".

La spiegazione di Marco Didu
Di seguito il saluto di Marco Didu: "Ciao a tutti carissimi tifosi della Pro Palazzolo, sono qui oggi per annunciare la mia decisione di lasciare la squadra e di non continuare il rapporto con la Pro Palazzolo. Preciso che questa decisione è esclusivamente mia, in quanto negli ultimi giorni mi è giunta una proposta rinunciabile da parte del Chievo Verona, che secondo me potrebbe dare una svolta importante alla mia carriera professionale. Volevo ringraziare il Presidente Forlani che nonostante non abbia preso bene questa mia decisione, questa situazione, visto che ho deciso di cambiare in un momento delicato, quando la squadra era in piena linea con gli obiettivi di inizio stagione, una squadra ben oleata, ma da un uomo navigato qual è il Presidente Forlani, l’imprenditore ha capito e soprattutto ha lasciato che potessi cogliere questa occasione.

A voi tifosi soprattutto il mio più caldo saluto, il mio più caldo abbraccio, ringraziandovi per questi due anni e mezzo splendidi tra alti e bassi. Abbiamo vissuto veramente dei momenti indimenticabili in una delle piazze più importanti della Serie D, sperando che sicuramente in questo momento non condividiate la mia decisione, ma almeno la rispetterete e un domani capirete cosa mi ha spinto a prendere questa decisione. Grazie a tutti, un abbraccio e volevo ringraziare tutto lo staff e tutta la squadra per quello che mi ha dato in questi mesi.”

Le parole del Presidente Forlani: “Dinnanzi alle richieste, giunte come un fulmine a ciel sereno, avanzate dal nostro ormai ex allenatore, non ho potuto far altro che procedere all’esonero. La Pro Palazzolo non si piega in dinamiche speculative e vuole solo gente motivata e con la voglia di stare in questa societa; in caso contrario sono liberi, tutti, senza alcun tipo di problema. Smentisco, inoltre, alcune indiscrezioni infondate secondo le quali alcuni dei nostri giocatori, attualmente in rosa, seguirebbero l’ex allenatore. Il nostro percorso non si ferma, e riprende dalla prossima partita , ultima, prima della sosta natalizia. Sono abituato a guardare avanti ed a cogliere la parte migliore dei problemi per trasformali in opportunità".

