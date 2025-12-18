Ufficiale
Milan Futuro, primo contratto da professionista per il classe 2008 Andrea Cullotta
TUTTO mercato WEB
Ufficialità in casa Milan Futuro. Ecco la nota appena diffusa dal club rossoenro:
"AC Milan comunica che Andrea Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2008 e da undici stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
Cullotta (17) nel corso di questa stagione si sta dividendo tra la formazione Primavera di Giovanni Renna e la seconda squadra. Con quest'ultima ha messo finora a referto 2 presenze.
Articoli correlati
Altre notizie Serie D
UfficialePellizzari saluta il Forlì. Accordo verbale con la Pistoiese: verrà tesserato settimana prossima
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Bentornato calciomercato. Il Milan ha scelto Fullkrug, ma è l'uomo giusto? La Roma Zirkzee (con piano B e piano C). Napoli in corsa per il McTominay bis. Frattesi, l'addio all'Inter è un dovere
Le più lette
1 Bentornato calciomercato. Il Milan ha scelto Fullkrug, ma è l'uomo giusto? La Roma Zirkzee (con piano B e piano C). Napoli in corsa per il McTominay bis. Frattesi, l'addio all'Inter è un dovere
3 Genoa, terribile tragedia per la famiglia Vitinha: in un'esplosione muoiono due cugini dell'attaccante
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile