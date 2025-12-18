Ufficiale Milan Futuro, primo contratto da professionista per il classe 2008 Andrea Cullotta

Ufficialità in casa Milan Futuro. Ecco la nota appena diffusa dal club rossoenro:

"AC Milan comunica che Andrea Cullotta ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2008 e da undici stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

Cullotta (17) nel corso di questa stagione si sta dividendo tra la formazione Primavera di Giovanni Renna e la seconda squadra. Con quest'ultima ha messo finora a referto 2 presenze.