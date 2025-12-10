Ufficiale Pellizzari saluta il Forlì. Accordo verbale con la Pistoiese: verrà tesserato settimana prossima

Si rinforza in difesa la Pistoiese, che fa sapere di aver raggiunto un accordo verbale con il roccioso difensore Stefano Pellizzari, che da ieri si è aggregato al gruppo squadra orange svolgendo il suo primo allenamento con la formazione che milita nel Girone D di Serie D: il tesseramento, come da nota del club, verrà perfezionato la prossima settimana, con il classe 1997 che ha quindi salutato il Forlì (Serie C, Girone B), dove ha militato nella prima parte di questa stagione sportiva 2025-2025.

Di seguito, la nota della Pistoiese:

"La Società FC Pistoiese comunica di aver raggiunto l’accordo verbale col calciatore Stefano Pellizzari, che si è aggregato al gruppo squadra e ha svolto oggi il suo primo allenamento in arancione. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti, totalizzando più di 150 presenze complessive trai professionisti. Reduce dall’esperienza al Forlì, il tesseramento del difensore classe ‘97 sarà perfezionato la settimana prossima".

Fa eco quella della formazione romagnola, che ha salutato il calciatore: "Il Forlì FC 1919 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Stefano Pellizzari.

La Società lo ringrazia per la professionalità e la dedizione dimostrata in questi mesi, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera sportiva".