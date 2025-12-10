Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Pellizzari saluta il Forlì. Accordo verbale con la Pistoiese: verrà tesserato settimana prossima

Pellizzari saluta il Forlì. Accordo verbale con la Pistoiese: verrà tesserato settimana prossimaTUTTO mercato WEB
© foto di Alberto Peruzzetto
Claudia Marrone
Oggi alle 17:18Serie D
Claudia Marrone

Si rinforza in difesa la Pistoiese, che fa sapere di aver raggiunto un accordo verbale con il roccioso difensore Stefano Pellizzari, che da ieri si è aggregato al gruppo squadra orange svolgendo il suo primo allenamento con la formazione che milita nel Girone D di Serie D: il tesseramento, come da nota del club, verrà perfezionato la prossima settimana, con il classe 1997 che ha quindi salutato il Forlì (Serie C, Girone B), dove ha militato nella prima parte di questa stagione sportiva 2025-2025.
Di seguito, la nota della Pistoiese:

"La Società FC Pistoiese comunica di aver raggiunto l’accordo verbale col calciatore Stefano Pellizzari, che si è aggregato al gruppo squadra e ha svolto oggi il suo primo allenamento in arancione. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti, totalizzando più di 150 presenze complessive trai professionisti. Reduce dall’esperienza al Forlì, il tesseramento del difensore classe ‘97 sarà perfezionato la settimana prossima".

Fa eco quella della formazione romagnola, che ha salutato il calciatore: "Il Forlì FC 1919 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Stefano Pellizzari.
La Società lo ringrazia per la professionalità e la dedizione dimostrata in questi mesi, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera sportiva".

Articoli correlati
Forlì, è addio con il difensore Pellizzari: c'è la risoluzione consensuale del contratto... Forlì, è addio con il difensore Pellizzari: c'è la risoluzione consensuale del contratto
Il Forlì si assicura Pellizzari per la difesa: il centrale ha firmato con i biancorossi... Il Forlì si assicura Pellizzari per la difesa: il centrale ha firmato con i biancorossi
Renate, sirene di mercato per Pellizzari: tre club vogliono il difensore classe 1997... Renate, sirene di mercato per Pellizzari: tre club vogliono il difensore classe 1997
Altre notizie Serie D
Pellizzari saluta il Forlì. Accordo verbale con la Pistoiese: verrà tesserato settimana... UfficialePellizzari saluta il Forlì. Accordo verbale con la Pistoiese: verrà tesserato settimana prossima
Padalino riparte dalla Serie D: è il nuovo allenatore del Città di Fasano. La nota... UfficialePadalino riparte dalla Serie D: è il nuovo allenatore del Città di Fasano. La nota
Serie D, il punto dopo la 15ª giornata. Si cambia a Sora, mentre Treviso e Grosseto... Serie D, il punto dopo la 15ª giornata. Si cambia a Sora, mentre Treviso e Grosseto volano
Athletic Palermo, Perinetti: "Troppi arbitraggi avversi. Forse è meglio che non stia... Athletic Palermo, Perinetti: "Troppi arbitraggi avversi. Forse è meglio che non stia qui"
Colpaccio ChievoVerona a centrocampo: arriva l'ex Renate Siega. Il comunicato UfficialeColpaccio ChievoVerona a centrocampo: arriva l'ex Renate Siega. Il comunicato
L'ex Renate Nicholas Siega riparte dal Chievo in Serie D: contratto da 2 anni e mezzo... TMWL'ex Renate Nicholas Siega riparte dal Chievo in Serie D: contratto da 2 anni e mezzo
Reggina, Grillo ai saluti: l'esterno classe 1997 firma con l'Athletic Palermo TMWReggina, Grillo ai saluti: l'esterno classe 1997 firma con l'Athletic Palermo
Fuke presenta i suoi piani per l'Olbia: "Progetto modello Como. In Serie C entro... Fuke presenta i suoi piani per l'Olbia: "Progetto modello Como. In Serie C entro tre anni"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
2 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
3 Torino, scossone in dirigenza: esonerato il ds Vagnati. Al suo posto torna Petrachi
4 Inter, lungo confronto con Zwayer dopo la gara: l'arbitro è sembrato quasi costernato
5 Juventus sempre più attratta da Palestra: c'è l'idea di una formula "alla Kulusevski"
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Motor Valley 18:35Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Repliche 19:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Hugo Souza, il Corinthians e la chiamata di Ancelotti. Chi è il portiere che può sostituire Maignan al Milan
Immagine top news n.1 La mossa di Cairo: in un momento delicato per il Torino, paga Vagnati e non Baroni
Immagine top news n.2 Torino, scossone in dirigenza: esonerato il ds Vagnati. Al suo posto torna Petrachi
Immagine top news n.3 Dorgu, Umtiti, Camarda, Tiago Gabriel e il nuovo stadio: gli 8 anni al Lecce di Sticchi Damiani
Immagine top news n.4 Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"
Immagine top news n.5 Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Atalanta 3^, Inter 4^
Immagine top news n.6 Altro big match perso dall'Inter, stavolta con rigorino. Il Liverpool scorda Salah e festeggia
Immagine top news n.7 Palladino fa la storia e mostra la via alla sua Atalanta: surclassati i campioni del mondo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.3 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.4 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Caso Folorunsho, nessun provvedimento. Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Inter, perché sei "piccola" con le grandi? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Perinetti: "Fiorentina, serve cambiare mentalità. VAR ora troppo invadente"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Dybala sta bene. Nelle ultime due gare abbiamo creato poco"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Conte su Lukaku: "Non forzo mai la mano, deciderà lui quando rientrare"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Hermoso: "Nessun chiarimento con Folorunsho, la Lega deve spiegare"
Immagine news Serie A n.4 Como, in A il fatturato schizza ma rosso di 105 milioni. Dagli Hartono 300 mln in sei anni
Immagine news Serie A n.5 Sticchi Damiani: "Puntato forte su Camarda. Strefezza e Baschirotto le cessioni più dolorose"
Immagine news Serie A n.6 Celta Vigo, il tecnico Giraldez: "Il Bologna è molto forte, dobbiamo rispettarlo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, prosegue la preparazione in vista del Palermo: Cherubini in permesso familiare
Immagine news Serie B n.2 Lo Spezia scende in campo con Fondazione Theodora: maglie speciali per il Modena
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Busio: "Peccato non aver vinto ad Avellino. Monza forte, ma siamo pronti"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, si "Sogna in grande" a Cesena: l'evento dedicato ai piccoli tifosi
Immagine news Serie B n.5 Dalla Francia: Oughourlian pronto a cedere il Padova. Fumata bianca entro fine anno?
Immagine news Serie B n.6 L'Empoli si gode Pellegri: 3 gol nelle ultime tre per mettere alle spalle l'ennesimo infortunio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, D'Orazio: "In estate costruite le fondamenta di questo gruppo. I risultati si vedono"
Immagine news Serie C n.2 Pro Patria, per la panchina prende quota la soluzione interna: al vaglio Bolzoni della Primavera
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, Quarti di Finale: le formazioni ufficiali dei quattro match in programma
Immagine news Serie C n.4 Lecco, Aliberti: "Tre gruppi internazionali interessati, ma non cedo la maggioranza"
Immagine news Serie C n.5 Ternana a rischio penalizzazione? Bandecchi: "Sono quasi sconcertato"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, il piano per gennaio è pronto: centravanti nel mirino. Molti i possibili partenti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juve avanza in Women's Champions League, Girelli: "I 10 punti ci stanno anche stretti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, la lettera aperta del club: "Insulti sessisti e omofobi ad una nostra tesserata"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve avanza in Women's Champions League, Canzi: "Con lo United faremo il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere