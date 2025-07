Ufficiale Colpo a centrocampo per il Grosseto: contratto triennale per l'ex Vicenza Della Latta

Da tempo la Vis Pesaro aveva messo nel mirino il centrocampista Simone Della Latta, che avrebbe salutato il Vicenza, ma proprio quanto tutto sembrava ormai definito, ecco lo scatto del Grosseto, che nei giorni scorsi aveva raggiunto l'accordo con il giocatore, disposto a sposare il progetto dei maremmani oltre la categoria (i toscani militano in Serie D): ed ecco che è arrivata l'ufficialità del tutto, perché il classe 1993 ha firmato un triennale - con scadenza quindi fissata al 30 giugno 2028 - con l'ambiziosa formazione del presidente Giovanni Lamioni.

Di seguito, il comunicato diffuso del club unionista:

"Simone Della Latta è biancorosso!

Il centrocampista toscano classe ’93 ha firmato con U.S. Grosseto 1912 fino al 30 giugno 2028, abbracciando con entusiasmo il progetto calcistico. ️

Una carriera lunga e importante nei professionisti, con oltre 400 presenze in Serie C e le maglie prestigiose di Empoli, Pontedera, Carpi, Padova, Carrarese (con cui ha centrato la promozione in B) e Vicenza.

La carriera nei professionisti è iniziata nella stagione 2012/2013, proprio in Serie C, a Gavorrano… con Filippo Vetrini già dietro la scrivania. Oggi si ritrovano insieme per una nuova sfida, con la maglia del Grifone sul petto.

Benvenuto Simone, Grosseto ti accoglie a braccia aperte!".