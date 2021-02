Comunicato AIC: "Sottoscritto un accordo economico per giocatori e giocatrici dilettanti"

L'AIC (Associazione Italiana Calciatori) ha comunicato di aver trovato un accordo per i calciatori e le calciatrici dilettanti per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dal Covid-19. Questa la nota:

"Con CU 181/27.01.21, la CAE - Commissione Accordi Economici presso la LND ha assunto una decisione importante per i calciatori e le calciatrici che hanno sottoscritto un accordo economico ed ha determinato, secondo equità, la percentuale dei compensi pattuiti che deve essere posta a carico delle società tenendo conto dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

Ebbene, mutuando quanto previsto dall’art. 3 lettera a) del Protocollo d’Intesa siglato tra LND e AIC in data 25/09/2020, la CAE ha deliberato che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati – 600 € - a titolo di indennità governativa per il mese di marzo 2020".