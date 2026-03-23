Dai sughi pronti alla Serie C: Romano fa grande la Scafatese. E conferma staff e squadra

Ad agosto era stato chiaro, a Natale la squadra sarebbe stata in Serie C e, vedendo come è andata, viene da dire che probabilmente la Serie B è davvero un obiettivo concreto del prossimo biennio della Scafatese, prima formazione in Serie D a essere promossa in Serie C. Nella giornata di ieri, alla formazione campana serviva battere il Monastir e serviva anche un non vittoria del Trastevere per poter festeggiare con largo anticipo: tutto si è perfettamente allineato, e siamo quindi a raccontare una storia che al momento ha avuto un lieto fine.

A capo del club, il presidente Felice Romano, imprenditore a capo dell'azienda alimentare La Regina di San Marzano, fondata da suo padre nel 1983 e oggi diventata internazionale, tanto che solo qualche mese fa ha stretto un accordo con la Campbell's, colosso americano divenuto famoso anche grazie ai quadri di Andy Warhol, che ha preso il 49% della holding, col fine di consolidare il marchio Rao's, specializzato nei sughi pronti. La solidità economica, quindi, non manca, e il tempo per la programmazione neppure.

Risolta la questione stadio, con la palla che passa ora all'amministrazione comunale, Romano ha confermato lo staff tecnico e la squadra anche per il prossimo anno, precisando poi che ci saranno anche innesti di categoria. E premiando anche le famiglie dei calciatori: ai figli di coloro che hanno portato la Scafatese tra i pro, il presidente ha regalato 500 euro.