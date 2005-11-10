Ufficiale Ancora due innesti per il Chievo: tra i pali arriva Petrone, a centrocampo Carannante

Doppio innesto giornaliero per il ChievoVerona, che ha fatto sapere di essersi assicurato Andrea Petrone tra i pali e Gabriele Carannante per il centrocampo.

Prima, la nota sull'estremo difensore: "L’AC ChievoVerona comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Andrea Petrone.

Classe 2007, Andrea è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, dove ha completato il proprio percorso fino alla formazione Primavera.

Nell’ultima stagione ha difeso i pali della Sarnese (Serie D, girone H) da titolare, collezionando 35 presenze dal primo minuto su 37 gare complessive tra campionato e Coppa.

Ad Andrea il più caloroso benvenuto in gialloblù e i migliori auguri per questa nuova avventura con la maglia dell’AC ChievoVerona".

Di seguito, l'altro comunicato: "Cuore, qualità e quantità per il centrocampo gialloblù. L’AC ChievoVerona è lieta di annunciare l’ingaggio del centrocampista classe 1999 Gabriele Carannante che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia della Casatese Merate, nostra avversaria nell’ultima finale playoff.

Un profilo di grande affidabilità e intensità, capace di dare equilibrio e sostanza alla mediana, molto abile negli inserimenti senza palla e cresciuto attraverso esperienze importanti tra Serie C e Serie D.

Ha vestito le maglie di Grosseto, Casertana, Audace Cerignola e Vibonese in Serie D, oltre a Legnago Salus, Turris e Pianese in Serie C, maturando un bagaglio che lo ha reso il centrocampista tutto cuore che è oggi.

Benvenuto al ChievoVerona, Gabriele!".