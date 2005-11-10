Paloschi vuole sfondare il muro delle 200 presenze: è arrivato il rinnovo col ChievoVerona
Un ChievoVerona che, come abbiamo anticipato ieri, penserà anche alle uscite, ma dopo i nuovi arrivi ci sono anche altri rinnovi di chi già vestiva la maglia gialloblù: tra questi, Alberto Paloschi, che proseguirà la sua avventura con i clivensi anche per la prossima stagione.
Di seguito, la nota del club:
"Continua la storia di Alberto Paloschi con la maglia del Chievo.
L’AC ChievoVerona comunica il rinnovo del suo attaccante Alberto Paloschi.
Il bomber gialloblù ha chiuso la passata stagione con 11 reti, di cui 2 decisive nei playoff, ai quali vanno aggiunti 3 passaggi decisivi.
270 presenze in Serie A, 65 in Serie B, 53 in Serie C e 10 in Premier League: Alberto Paloschi ha lottato con i nostri colori in 179 occasioni.
Il futuro continua a tingersi dei nostri colori. In bocca al lupo, Alberto!".