Ufficiale Dopo l'esonero dalla Pistoiese, Giacomarro approda al Savoia di Emanuele Filiberto

Dopo l'addio di mister Salvatore Campilongo, a seguito di divergenze con la tifoseria, il Savoia ha nominato il nuovo allenatore: si tratta di Domenico Giacomarro, reduce dall'avventura con la Pistoiese, club dal quale è stato esonerato a inizio mese.

A renderlo noto, il comunicato che di seguito riportiamo, a firma di Emanuele Filiberto di Savoia:

"Per poter definire straordinario un curriculum è sicuramente importante la storia ma ad essere fondamentale è l’ultimo anno. L’anno scorso, infatti, è stato protagonista di un’importantissima stagione vincendo il campionato nel girone più difficile d’Italia. Questa volta non potevamo commettere errori, dovevamo scegliere l’uomo giusto, capace di gestire e portare avanti il nostro prestigioso progetto. È bastato poco per intenderci e comprendere che questa tifoseria e questa città hanno il desiderio e la voglia di vincere e soprattutto vogliono finalmente riscattarsi dagli ultimi 20 anni caratterizzati da tanti fallimenti e fughe.

Cari tifosi, cari amici, c’è poco da presentare: ecco a voi il mister dei mister, Domenico Giacomarro. Abbiamo deciso di legarci a lui per i prossimi due anni per fare cose importanti ma soprattutto costruire un percorso solido e duraturo".

Arriva poi anche la nota della Pistoiese, che comunica la risoluzione con il tecnico: "La Società FC Pistoiese, in seguito all’esonero avvenuto in data 4 novembre, rende nota la risoluzione contrattuale di Domenico Giacomarro e Felice Ragone. Il Club, salutando mister e vice, intende augurare il meglio per il futuro professionale ad entrambi".