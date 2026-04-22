TMW Radio Giammarioli: "Il Grosseto ha puntato subito su un tecnico vincente. Promozione meritata"

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo Stefano Giammarioli, che non ha parlato solo della corsa alla promozione in B che vede protagoniste Arezzo e Ascoli per quel che riguarda il Girone B di terza serie, ma ha anche detto la sua sul Grosseto fresco di promozione in Serie C, e squadra di cui è stato uomo mercato nella stagione 2021-2022.

"Credo che la proprietà sia stata intelligente a puntare subito su un allenatore vincente. La Serie D è un campionato dove la personalità del tecnico conta tantissimo e quella mossa è stata decisiva. Parliamo di una piazza che merita la Serie C: c’è un ambiente sereno, begli impianti, una grande cultura del calcio e una tifoseria appassionata. È una vittoria meritata ed è giusto che una città come Grosseto torni nel professionismo con una società così solida. Sono davvero felice per la gente e per la città", le parole del dirigente.

Ricordiamo che la promozione dei maremmani è arrivata il 2 aprile, con la squadra di Paolo Indiani che ha quindi chiuso la pratica nel Girone E di Serie D.