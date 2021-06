Gozzano e Montevarchi, il traguardo è vicino: manca un punto per la serie C

Dopo Monterosi, Trento e Seregno, la Serie D può emettere altri verdetti nella giornata di oggi e salutare nuove promozioni. Tuttosport anticipa due possibili feste: "Per Gozzano (girone A) e Montevarchi (E) manca un punto per il ritorno nei professionisti. Ad Imperia coi nerazzurri in caduta libera (1 punto in 8 partite) i cusiani del presidente Fabrizio Leonardi possono tornare in Lega Pro dopo una sola stagione di purgatorio. Dopo 15 anni i toscani del Montevarchi, che mancano dalla C2 dal campionato 2005/06 attesi al derby nella trasferta più vicina (4 chilometri) con la Sangiovannese. I rossoblu allenati da Roberto Malotti, imbattuti nel ritorno con 33 punti in 15 gare, possono festeggiare con 90' d'anticipo un traguardo meritatissimo dopo aver rimontato 13 punti nelle ultime 10 gare sul Trastevere, crollato con soli 9 punti in 9 partite".