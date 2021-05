Il punto sul campionato di Serie D: Seregno a +8, Taranto ok. Pari Campobasso

Torna l'appuntamento con il "Punto sulla Serie D", rubrica attraverso la quale analizziamo tutti i risultati maturati nel campionato di quarta serie con un occhio di riguardo su quelle formazioni che stanno lottando per la promozione in Serie C. Ricordiamo che a partire da mercoledì 21 aprile si tornerà subito in campo per i recuperi.

GIRONE A

Tra i due litiganti, il terzo gode: dopo settimane di lotta al vertice tra Castellanzese e Gozzano, vola in testa al Girone A... il PDHAE, grazie al 2-0 interno contro l'Arconatese ma soprattutto in virtù dello stop della Castellanzese contro il Bra (pesante ko per 4-0) e del turno di stop per il Gozzano. Lotta apertissima per la promozione in Serie C con quattro squadre a giocarsela fino alla fine.

Classifica: PDHAE 59, Castellanzese 58, Gozzano** 57, Bra 55, Caronnese 49

GIRONE B

Il Seregno si avvicina a grandi passi verso la conquista del professionismo: il 2-0 casalingo contro il Caravaggio, unito al quarto ko nelle ultime cinque partite per la Casatese, consente ai brianzoli di portarsi a +8 sulle inseguitrici a sette giornate dalla conclusione del campionato. Continua il momento magico del Fanfulla, che compie l'aggancio al secondo posto.

Classifica: Seregno 57, Casatese 49, Fanfulla 49, NibbionOggiono 44, Calvina 43

GIRONE C

L'1-0 sul campo del Montebelluna permette al Trento di mantenere invariato il distacco dal resto del punto: sono otto le lunghezze di margine sulla Manzanese, a segno in casa contro l'Este. Da tenere d'occhio la situazione relativa all'Union Clodiense, al momento terzo in graduatoria ma con ben quattro gare da recuperare.

Classifica: Trento* 61, Manzanese* 53, Union Clodiense**** 47, Mestre 47, Caldiero Terme 46

GIRONE D

Continua il botta e risposta tra Fiorenzuola e Aglianese, con i rossoneri che centrano i tre punti contro il Rimini (3-2) grazie ad un gol segnato al 95': solo 0-0 per il Lentigione sul campo della Bagnolese, gli emiliani perdono dunque terreno dalla vetta della classifica anche se, in caso di vittoria nel recupero del prossimo 25 aprile, si porterebbero a -2.

Classifica: Fiorenzuola 58, Aglianese 58, Lentigione* 53, Pro Livorno 40, Rimini*** 39

GIRONE E

Momento di crisi ormai prolungato per il Trastevere, che fallisce nuovamente l'appuntamento con il ritorno alla vittoria pareggiando per 2-2 nello scontro diretto con il Montevarchi, che resta al secondo posto a tre punti dal primato. Successi ininfluenti in ottica promozione diretta per Trestina e Pianese, visto che ormai sembra tutto già scritto per una corsa a due per la Serie C.

Classifica: Trastevere 54, Montevarchi* 51, Trestina* 43, Pianese 40, Tiferno Lerchi 40

GIRONE F

Sorprendente pareggio a reti inviolate per la capolista Campobasso contro la matricola Vastese, trova la "X" anche il San Nicolò Notaresco che fallisce dunque l'opportunità di avvicinarsi alla testa della graduatoria: Il pareggio pirotecnico (3-3) tra Castelnuovo Vomano e Cynthialbalonga non sorride alle due squadre, ormai costrette a dire addio al sogno promozione visto l'ampio distacco dal vertice.

Classifica: Campobasso** 54, San Nicolò Notaresco** 52, Cynthialbalonga 44, Castelnuovo Vomano* 42, Matese* 41

GIRONE G

Il Monterosi prolunga la striscia di risultati utili consecutivi, pareggiando in casa contro l'Insieme Formia: la Vis Artena, seconda forza del Girone G, non è scesa in campo (al pari del Latina) non potendo dunque accorciare lo svantaggio dal primo posto. Vittoria preziosa del Savoia contro il Giugliano (2-0), ok anche la Nocerina (1-2 contro il Carbonia).

Classifica: Monterosi* 61, Vis Artena** 51, Latina*** 47, Savoia 45, Nocerina 45

GIRONE H

Corvino e Matute regalano al Taranto la quindicesima vittoria stagionale, la quinta consecutiva, che permette ai pugliesi di mantenersi saldamente al comando del Girone H con la promozione diretta in Serie C che si avvicina sempre più con il passare delle giornate: mantengono il passo della capolista Picerno (2-1 sul Bitonto) e Fidelis Andria (0-2 con il Gravina), frenano Casarano e Lavello.

Classifica: Taranto* 54, Picerno* 46, Fidelis Andria 46, Casarano** 45, Lavello* 44

GIRONE I

Rimonta di fondamentale importanza per l'ACR Messina sul campo del Paternò (1-2), tutto facile anche per Gelbison e FC Messina: saranno queste tre squadre a contendersi il primo posto e, di conseguenza, il salto in terza serie. Dalle retrovie spinge il San Luca, al momento quinto a quota 38 ma con tre partite da recuperare che potrebbero riscrivere la storia del girone.

Classifica: ACR Messina 59, Gelbison 53, FC Messina* 52, Acireale** 44, San Luca*** 38